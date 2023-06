"In bianconero Allegri e in azzurro Mancini hanno per Bonucci un rispetto che - senza offesa per i diretti interessati - sfiora il timore reverenziale. Per esempio, mettono da parte la difesa a quattro e si schierano a tre, spostando in periferia chi sta nettamente meglio al centro (Bremer alla Juve e Acerbi nell’Italia)". Questo il commento di Sabatini su calciomercato.com.