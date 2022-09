Intervenuto in conferenza stampa,commenta così lo stop di: "Con il senno di poi non si va da nessuna parte. Ho deciso di farlo giocare con lo Spezia perché c'era bisogno di una scossa, domenica stava meglio. Portarlo oggi e rischiare di perderlo per tante partite non andava bene. Non sarebbe servito a niente, dobbiamo averlo al 100% e non fargli perdere la condizione che ha acquisito durante la preparazione".