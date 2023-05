. Ma tra coloro che al momento non hanno certezze sul futuro c'è anchE sulla possibilità che quella contro il Milan sia l'ultima gara casalinga da allenatore della Juve, il tecnico ha risposto in conferenza stampa. "Domani è l’ultima partita di questa stagione in casa e dobbiamo farla per bene. È sempre Juventus Milan", con queste parole ha dribblato la domanda in questione come tutte quelle riguardanti il suo futuro., che quando era arrivato si chiamava ancora "Juventus Stadium", giusto per rendere idea di quanto tempo è passato. E i numeri davanti ai propri tifosi, soprattutto in Italia, sono stati di altissimo livello.10, considerando anche le partite di Coppa Italia. Di queste, sei sono arrivate nelle ultime due stagiondi Allegri a Torino. Differente, ma comunque ampiamente positivo il rendimento casalingo sotto la gestione del tecnico livornese in ambito europeo. Su 37 gare, 22 vittorie, 9 pareggi e sei sconfitte (due quest'anno).A confermare questi dati, anche la stagione attuale, visto che nonostante le difficoltà trovateForse sarà l'ultima per il tecnico livornese davanti ai tifosi bianconeri; in ogni caso, il binomio Allegri-Juventus/Allianz Stadium, è stato vincente e proficuo, anche nella stagione più complicata da quando è a Torino. E davanti, avrà proprio il Milan, l'ultima squadra ad aver allenato prima di approdare alla Juve 8 stagioni fa.