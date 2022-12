Come racconta Gazzetta, ieri nel primo tempo Massimilianoha fatto le prove generali per la ripartenza di mercoledì schierando dieci/undicesimi della squadra che riprenderà la corsa in campionato da Cremona (Rabiot sarà l’unico ad aggiungersi tra i titolari). L’allenatore livornese, davanti a 9 mila spettatori, ha puntato sulla coppia Milik-Kean in attacco e dietro ha schierato per la prima volta dopo il Qatar il trio brasiliano Danilo-Bremer-Alex Sandro.