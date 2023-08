Come racconta Gazzetta,Pogba serviranno continuità d’allenamento e una buona condizione atletica. La seconda dipende dalla prima. Due sedute sono poche. Così oggi (ore 18.30) non sarà Paul la sorpresa per i 20 mila tifosi che seguiranno dalle tribune dell’Allianz Stadium la partitella in famiglia di Danilo e compagni. Pogba potrebbe spuntare da un momento all’altro per salutare la gente juventina, però il suo allenamento lo svolgerà in mattinata alla Continassa. L’ennesima ripartenza è soltanto all’inizio.