Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Juventus-Salernitana, Massimiliano Allegri ha risposto anche a una domanda sulle critiche ricevute in questo avvio di stagione: "Ci sono le critiche, ma sbagliando vivo le cose in maniera diversa. So che sono alla Juve, so che serve vincere, lavoriamo con passione. Siamo all'inizio. Anch'io vorrei vedere i passaggi giusti, tante occasioni, tanti tiri, tanti cross. Ma puoi farli contro le sagome e a volte neanche contro le sagome puoi farlo. Lavoriamo per creare i presupposti per riportare la Juventus dove compete. Non abbiamo vinto niente l'anno scorso, serve più voglia di andare a vincere. Sapendo che non è facile. Ma ce la metteremo tutta".