Dopo due anni d'assenzatorna sulla panchina della Juventus, e per la prima volta dovrà gestire la novità delle cinque sostituzioni, introdotte dopo la sosta per il Covid e confermate anche per la prossima stagione: "Non ci sono abituato, io all'inizio mi tengo sulle tre, poi magari passo a quattro, a cinque. O magari ne tengo solo una. E' una buona possibilità. Ma sta all'allenatore gestire le sostituzioni nel migliore dei modi. Prima non lo potevi fare, ora sì. Se becchi una partita storta, puoi cambiarne 4. Mi vengono cose in mente, poi magari faccio casino...".