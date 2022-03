Quanti risultati utili servirebbero per vincere lo scudetto? Beh, praticamente tutte le partite da qui alla fine della stagione. Come racconta La Gazzetta dello Sport in edicola, Allegri di strisce positive se ne intende: nella stagione 2015-16 infilò 31 risultati utili consecutivi e andò a prendersi il titolo nonostante una partenza disastrosa. Adesso è a 13 e il calendario dice che arrivare a 24 non è impossibile.