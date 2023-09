Ci ha scherzatoquando prima di Juve-Bologna gli hanno fratto presente la statistica che vede la Juve non essere mai scesa in campo con la stessa formazione per due partite consecutive da quando è tornato a Torino. Un dato sicuramente curioso e rappresentativo delle difficoltà nelle ultime stagioni a trovare un'undici tipo, complice anche i tanti infortuni che hanno coinvolto gran parte della rosa. Ecco, dall'altra parte però, qualche sicurezza il tecnico livornese ce l'ha da ormai tempo.Potremmo chiamarloTre coppie, sei giocatori, che sono il punto fermo di questa Juve e gran parte di loro lo erano anche nella passata stagione. Poi arrivano gli altri, consapevoli di dover "combattere" per un posto. Alex Sandro ha la sempre più forte concorrenza di Gatti, mentre il terzo di centrocampo, potrà variare di partita in partita, come è stato in questo inizio.se fisicamente a posto, parte avanti ma non ha le certezze di Rabiot e Locatelli. E poi i ballottaggi sugli esterni, da una parte Kostic, Iling Junior e Cambiaso, con quest'ultimo che può contendere la maglia anche sulla destra ai due statunitensi, Weah e Mckennie.