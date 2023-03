"Questo è il format dell’Uefa, Mourinho forse voleva attaccare l’Uefa", così l'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, risponde in conferenza stampa alle parole di Mourinho. Il tecnico della Roma aveva infatti nei giorni scorsi dichiarato che non è giusto il fatto che una squadra eliminata da una competizione europea scenda in quella successiva. Ed è il caso proprio della Juve, che uscita dai gironi di Champions League è "scesa" in Europa League.