Antonio Conte è in bilico. La sua posizione all'Inter è sempre più incerta. In queste ore si sta decidendo il futuro del tecnico, ma intanto la candidatura di Massimiliano Allegri, suo possibile successore, si fa strada. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola il tecnico livornese potrebbe chiedere all'Inter di acquistare l'ex Juve Mario Mandzukic, libero dopo l'esperienza in Qatar.