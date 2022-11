Il protagonista è sempre lui, è sempre. Nel BordoCam sul Derby d'Italia firmato, il tecnico bianconero si è reso protagonista di una partita totalmente differente all'interno dei 90 minuti più pesanti della stagione.Si parte dall'approccio diretto di Max all'interno della partita: nei primi 20-25 minuti, l'allenatore "cerca di scaldare la partita, dicendo ai ragazzi di partire innanzitutto dalle cose semplici". "Uno-due, uno-due", chiede l'allenatore, con Danilo e Locatelli che chiedono aiuto e supporto ai tifosi. Il gioco non scorre: Milik vuole più palloni e chiede a Locatelli, che a sua volta parla con Alex Sandro. Inzaghi alza moltissimo Mkhitaryan, costringendo Cuadrado a stringere; Fagioli va su Dimarco e Allegri corre ai ripari. Chiama Cudrado: chiede di cambiare il gioco.Miretti sbaglia due palloni facili, Allegri cerca di dargli supporto: "Dai Mire, continuiamo, continuiamo". Kostic spezza l'Inter con uno strappo: l'esultanza del tecnico è come sempre impassibile. Da lì a poco, l'episodio di Danilo: il gol viene annullato dopo un'esultanza scalmanata da parte di tutti. Alla conferma dell'annullamento del gol, Allegri non ci sta:"Dai, dai dai". Incita, fa qualche passo, parla con Landucci. Fa scaldare Soulé e chiama Angel Di Maria. La frenesia però si ovatta sul gol di Fagioli. Anzi: sui gol. Perché la reazione del secondo gol è esattamente la stessa dopo la prima rete: sguardo alla panchina, mezzo giro, bottiglietta.