La furia dinel finale: anche stavolta, non si è fatta attendere. Il tecnico bianconero è stato protagonista di due siparietti curiosi, raccontati prontamente da Sky Sport.Il primo con Dusan, reo di aver fallito l'occasione che avrebbe chiuso la partita. "Non si possono sbagliare opportunità così, ci vuole più cattiveria", lo sfogo dell'allenatore verso la panchina.Panchina da cui ha poi scalciato tutto, nella rabbia finale per una gestione errata di Paul Pogba. Il francese, davanti all'insistenza del tecnico, gli ha predicato calma. Ma era troppo tardi: nel finale, Allegri ha dato l'ormai solito spettacolo di adrenalina.