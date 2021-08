A dieci giorni dall'inizio del campionato sono in molti a sostenere che c'è una sola grande favorita per la vittoria dello scudetto: la Juventus. La nuova Juventus di, che è inciampato soprattutto contro le squadre in lotta per la salvezza (pareggio e ko contro il Benevento neopromosso, altro pareggio col Crotone salito dalla B, sconfitta contro la Fiorentina in casa e pareggio contro il Verona). Ma la Juve deve ripartire dalla vittoria contro l'Inter, da quella a San Siro col Milan e dai successi con Napoli, Roma e Lazio.- Nessuna rivoluzione, come racconta Tuttosport. In quindici giorni di lavoro - più o meno - con tutto il gruppo al completo, Allegri si concentrerà sulla concretezza per arrivare al risultato., chiede a gran voce di verticalizzare il gioco e velocizzare il giro palla. Lanci lunghi? Perché no, ogni tanto anche quelli.- Dalla prima giornata di campionato fissata per il 22 agosto alla sosta invernale non ci sarà respiro: si giocherà una volta ogni tre giorni e anche durante le pause per le nazionali alla Continassa si continuerà a lavorare.. Prima del debutto in Champions ci sarà il Napoli e dopo il Milan; poi l'infrasettimanale con lo Spezia, la Sampdoria, ancora Champions e il derby col Torino. Tra settembre e ottobre ci sarà il vero primo esame per la nuova Juve:. E se dovesse mantenere questo ritmo, la quota 90 punti, potrebbero anche superarla.