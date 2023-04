Davide, bordocampista DAZN, parla così della reazione di Allegri."Nel primo tempo Allegri non era contento di come circolasse il pallone. Aveva individuato la zona del Sassuolo dove colpire. Avevano provato la profondità con Vlahovic e il movimento in syncro con Milik. Poi Lopez va su Paredes e Milik diventa un centrocampista aggiunto. La Juve batte 3 corner di fila ed esce dalla pressione proprio grazie a Milik. La Juve riesce così a uscire... Avrebbe voluto, però, che la palla circolasse da destra a sinistra in maniera più rapida".