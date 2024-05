A pensar male si fa peccato, ma spesso s'indovina. Il detto torna utile per capire i sorrisi dialla vigilia di, quando la tensione pure aveva fatto fatica a nasconderla. Avrà pensato: vinco e faccio un casino, vinco e ricordo a tutti che le categorie esistono, che basta mettere il musetto davanti, che meglio di così era impossibile fare.Avrà pensato tutto questo, covando magari il desiderio di andare in vacanza un paio di settimane prima. Almeno con la testa. Persino col corpo, ecco, chissà: questo fa parte di una schiera di retropensieri che lasciano il tempo che trovano.Alla fine, tutto quel che aveva accumulato, si è ripresentato come una cattiva digestione. L'ha costretto a esternare le paure più forti, le convinzioni più estreme.E in un paio di giorni, la società ha chiarito una situazione che andava spiegata ben prima. Cioè: il club viene prima di qualsiasi uomo, anche se l'uomo ha costruito un pezzo importante del club.Allegri e la Juventus erano diventati due cose troppo diverse.: sarebbe forse ancora perfetto per gestire un gruppo di uomini, che andrebbe avanti a prescindere dalla sua guida tecnica. La Juve è stata fenice: è risorta dalle sue ceneri. Resta affascinante, bellissima, unica: ma è in ricostruzione e c'è bisogno di chi se ne prenda cura pure dal punto di vista tattico e motivazionale.Come sempre, e come in ogni storia d'amore, il sentimento non basta: occorre tempismo, sacrificio, compromesso. Neanche mezzo, di questi tre elementi, ha saputo farsi valere nell'ultimo periodo.L'addio era diventato inevitabile, ma il finale no: è solo triste.