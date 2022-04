1







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Mentre risuonano le note dell'inno della Juve, il più felice di tutti sembra essere Dusan Vlahovic. Non ha segnato nel doppio confronto del suo destino - ha ancora l'opportunità di pescare il jolly nell'ultima giornata, tra i fischi del Franchi -, ma saltava e rideva come un bambino, mentre abbracciava Danilo e cioè la firma sul match. E' il peso... del peso. E cioè di come settimane a parlare, discutere, far rumore attorno alla società possano concretamente entrare tra gli spifferi della Continassa. Non al punto di destabilizzare, ma in modo tale da creare l'ambiente perfetto per rabbia e furore agonistici. Con una certezza in più, maturata dall'ultimo confronto in campionato: adesso la Juve può sentirsi ad altezza Inter, anche se non lo è.



LA RISPOSTA DI ALLEGRI - L'uomo copertina è lo stesso uomo che ha creato questo centrocampo di fortuna. Le risposte, in serie: la crescita di Zakaria, Rabiot da mvp, Bernardeschi che non giocava da una vita e ha dato la vita in ogni giocata, trovando un gol per nulla facile e gestendo tutto sommato una partita intelligente. A nessuno Allegri ha chiesto lo straordinario. L'importante - e l'aveva annunciato in conferenza - era tenere il ritmo della Fiorentina per sessanta, settanta minuti: probabilmente alla vigilia non s'aspettava che per larghi tratti, proprio quel ritmo, l'avrebbe dettato la Juventus. Per una manciata di minuti passiva e solo perché doveva, per tutto il resto propositiva e lucida, come se avesse imparato la lezione post Bologna. Insomma: il confronto con Italiano, che per Twitter sembrava in netto svantaggio per il livornese, alla fine è tornato sul terreno reale. Dove contano i fatti, cari all'allenatore bianconero.



SOLIDITA' FUTURA - E' una risposta alla stagione, dunque al presente, ma inevitabilmente il discorso si sposta sul futuro. In una settimana in cui tutto è entrato nel frullatore - dal futuro del presidente a quello dell'allenatore, passando per dirigenti veri o presunti, giocatori e narratori -, la sensazione finale è che la Juve abbia quella base solida da cui ripartire. Non legata al gioco, su quello si dovrà comunque e sempre migliorare, ma legata alle intenzioni e all'atteggiamento: stasera si è vestita dell'abito migliore, quella brava a viaggiare sulle ali della ripartenza. Quando tutto è aperto, la Juve emana luce; al contrario, s'intristisce nel buio del giropalla. Lì dovrà lavorare ancora Allegri, sempre Allegri, comunque Allegri: fare contropiede non è provinciale, ma è solo un abito d'emergenza per una grande squadra.