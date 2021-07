Chissà se per un attimo ci ha ripensato. A Cesena, davanti al Cesena. Una consonante può fare tutta la differenza del mondo, figuriamoci sette anni di distanza di cui cinque da scudettato e due da rimpianto.. Era subentrato da poco ad Antonio Conte, sulla sua strada aveva trovato proprio un'amichevole con i romagnoli - ma in trasferta - e sugli spalti campeggiavano striscioni pro Conte rinvigoriti da uno 0-0 scialbo di mezza estate.Nella versione 2021, Max non solo ha infilato tre reti di scarto rispetto al passato, ma ha incassato soprattutto quella gioia totale che viene da una nostalgia compensata. "Noi di te siamo sempre stati fieri - gli hanno scritto -, bentornato mister Allegri". Aver ritrovato uno stralcio di tifosi - qualche invitato, oltre quelli di lusso, sugli spalti della Continassa sapeva farsi sentire - dà la dimensione persino di questo:Dieci giorni dopo il rientro ai cancelli della Continassa, Allegri è sembrato il più divertito e il più attento. Sembra un paradosso, ma è il marchio distintivo di chi da sempre gioca la sua dimensione d'uomo e di tecnico. Prima della partita è tornato a vedersi il pugno duro:, tre che avrebbero macinato minuti e aiutato i compagni quest'oggi. Durante la gara, eccolo in purissima versione allenatore: ha istruito la squadra alla ricerca di una luce centrale, che la sua intuizione ha intravisto in. "Gioca facile, non forzare", le prime e sincere indicazioni. Miretti aveva il passo sveglio, e pure l'emozione del ragazzo: strafare non l'ha aiutato a brillare, di sicuro gli ha dato una strada da battere per il futuro.La Juve, a parte forma fisica, carichi e naturali affaticamenti, ha già iniziato a chiarire alcuni aspetti del suo domani.. E la sfida è d'altissimo profilo, così come la posta in palio: c'è proprio da essere divertiti e attenti, niente al caso ma senza forzare i tempi. Mancano tutti e però è bastato Allegri a generare quest'entusiasmo. E' appena iniziata e già potremmo dire che s'è chiuso un cerchio: da Cesena al Cesena, sette anni e tre gol (e scudetti, e coppe, e finali) dopo, è tutta un'altra storia, pure se è ancora da scrivere.