Ancora inha parlato dellae della grande partita con il Chelsea. La reazione? Di pura gioia. "Il match di mercoledì mi ha riempito di gioia. Sono molto contento per l’ambiente, per la squadra e per i tifosi che ci hanno sostenuto con grande entusiasmo e passione. Questo è un bel segnale", le parole dell'allenatore in conferenza.