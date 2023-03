A inizio conferenza stampa c'è stato spazio anche per un divertente siparietto con i colleghi presenti alla Continassa. Massimiliano Allegri infatti, è arrivato in ritardo di due minuti rispetto all'orario previsto e si è scusato per questo. Dalla sala stampa è arrivata allora la battuta: "Multa per il mister". "Eh, avete ragione", ha risposto Allegri sorridendo. E ovviamente il pensiero è andato anche a quanto successo con Paul Pogba e la sua esclusione in Europa League per essere arrivato in ritardo in ritiro.