Ivan, negli studi di Mediaset, parla così del momento della Juventus."Un punto in meno dell'anno scorso? La Juventus è una squadra costante. A me nel primo tempo contro l'Atalanta non mi è piaciuta, ma mi è piaciuta molto nei venti minuti in cui ha segnato due gol, ha messo aggressività e questa squadra fino a dicembre funzionava sull'aggressività, sull'attenzione difensiva ed erano le sue peculiarità, quando prova a giocare va in difficoltà perché purtroppo la coperta è molto corta e se riesce a stare più bassa concede meno, poi è chiaro che il calcio è migliore se attacchi in quel modo"."È una Juve diversa, l'anno scorso ha perso 120 milioni e bisogna essere realisti. Ha problemi economici, non ha fatto mercato e se torna in Champions riesce a mettere i conti a posto. Se vogliamo parlare di comunicazione lui almeno l'ha studiata e le cose vanno contestualizzate".