Come racconta Gazzetta, sugli ha risparmiato giusto i minuti finali, togliendolo dopo che aveva subito un brutto fallo. "Leandro era cotto - ha chiarito Max - e anche un po’ affaticato, come Locatelli. Sa giocare a calcio, è tutto più facile quando hai in campo gente di qualità, infatti nel primo tempo è andata meglio. Poi con l’uscita di Di Maria e di altri non al meglio non siamo stati bravi a ribaltare l’azione nella ripresa.".