Le parole diin conferenza stampa:QUINTO 1-0 - "Credo che, se non prendi gol, mal che vada pareggi. Questo l'hanno ricostruito i giocatori, con un atteggiamento diverso. Fare un centimetro in più. Il merito è della squadra. Di chi gioca, di chi subentra. E' l'unico modo per giocare più partite possibili. Sperando che possano rientrare anche gli altri, per far respirare chi giocherà una partita ogni 4 giorni".