Alla fine della partita vinta 2-0 in casa contro il Genoa,è intervenuto in sala stampa per analizzare il match. E, ovviamente, gli è stato chiesto anche un parere sulla corsa ai primi quattro posti, quelli che valgono la Champions League: "Noi siamo quinti insieme alla Fiorentina,, poi magari a fine anno sarà diverso. Noi abbiamo un obiettivo nostro che è quello di fare il massimo, perché poi abbiamo ottavi di Champions, Supercoppa, Coppa Italia. Oggi era importante vincere, ora abbiamo trasferte difficili come Venezia e Bologna e chiuderemo con il Cagliari. Vedremo passo dopo passo".