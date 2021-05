Massimiliano Allegri ha scelto la Juventus, non c'è altro club che tenga. I vecchi amori non si scordano mai ma neanche quelli veri, e tra i bianconeri e Max la scintilla era scoppiata fin da subito. L'allenatore torna dopo due stagioni in stand by con la voglia di riportare subito il tricolore sulle maglie della Juve, e per farlo ha respinto anche un assalto in extremis dell'Inter. La Gazzetta dello Sport rivela i dettagli della proposta nerazzurra: mercoledì scorso Allegri era a cena con Marotta che gli aveva proposto un contratto di tre anni da 10 milioni a stagione, ma la mattina dopo è arrivata la chiamata di Agnelli per definire il ritorno in bianconero dopo aver già definitivo quasi tutto nei giorni precedenti.