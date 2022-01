"Senza di me? Sono rafforzati, non c'è chi fa danni in panchina! Indipendentemente da questo la squadra deve essere pronta per una partita importante, di fascino. Arrivano da una sconfitta a Milano, con polemiche. Faranno una partita fisica, sarà difficile. Avranno voglia di rivalsa". Così Allegri poco prima di Roma-Juventus, ai microfoni di DAZN.



Scorri in basso per leggere le dichiarazioni complete.