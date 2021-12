Massimiliano, in conferenza stampa, ha parlato così del Genoa, prossimo avversario della sua Juventus: "Dobbiamo cercare di tornare alla vittoria in casa dopo aver perso l’ultima contro l’Atalanta. Il Genoa viene da due ko e un pareggio con Shevchenko in panchina, un allenatore molto bravo e giovane, che ha fatto una bella esperienza con l’Ucraina con la quale ha raggiunto ottimi risultati. Da quando alleno la Juventus, contro il Genoa sono sempre state partite complicate: bisogna affrontarlo nel miglior modo possibile".