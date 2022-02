Con l'infortunio di Zakaria? Allegri in mezzo è in emergenza: Locatelli, Arthur e Rabiot, a meno di invenzioni (per esempio Danilo). Il tecnico, come racconta Gazzetta, preferisce scherzarci su: "Sono preoccupato perché abbiamo solo otto lettini in infermeria e abbiamo dovuto aggiungere il nono...Abbiamo avuto tanti infortuni traumatici, ora dobbiamo passare indenni la partita di mercoledì. A centrocampo siamo corti ma non è che in difesa siamo messi meglio. Comunque abbiamo giovanotti validi che potranno darci una mano".