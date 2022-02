Allegri e la battuta su Gatti: non perde mai il buon umore, il tecnico bianconero. Ecco cos'ha raccontato a DAZN: "Ho visto grande entusiasmo per l’arrivo dei nuovi, la società è stata molto brava e poi ha pure portato fortuna: su tre giocatori acquistati, compreso Gatti che è rimasto a Frosinone, tutti hanno fatto gol. La partita è stata tosta perché il Verona corre molto e ci ha fatto dannare, è stata una gara di duelli. Noi però dobbiamo rimanere molto sereni e calmi perché il cammino è ancora lungo. Siamo momentaneamente fuori dalla lotta scudetto, che riguarda solo le prime tre in classifica, per la Champions però ci siamo".