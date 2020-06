4







di Cristiano Corbo

Come si 'festeggia' l'ultimo giorno di lavoro, quando al lavoro non vai da oltre un anno? Sarà stato un mezzo sorriso, chissà se amaro, nella giornata di cazzeggio creativo, di caffè e bischerate, di bagno e sorrisi. Candidamente, Massimiliano Allegri avrà ripreso la bicicletta, pronto nuovamente a pedalare. Un po' concretamente, parecchio metaforicamente. Non sa ancora cosa gli riserva il futuro, sa esattamente cos'accadrà appena passa la mezzanotte: anche l'ultimo legame tra lui e la Juventus sarà sciolto sotto il peso burocratico che determina i rapporti di lavoro.



ANNO SABBATICO - Il 30 giugno del 2020 è l'ultimo giorno di contratto e accordo tra Massimiliano Allegri e la Juventus. E a proposito di rapporti: quelli affettivi no, non andranno via. Allegri manterrà amicizie e proprietà accumulate nella sua lunga, esaltante e singolare avventura a Torino. Come in tutti gli ultimi giorni, questi saranno pure momenti utili per i bilanci (non solo quello della Juventus): ripartire dalla prossima stagione è punto fermo dei suoi piani, ma tutto quello che è successo gli sembrerà un cross sul secondo palo di Lichtsteiner. Cioè: può andare benissimo e portare al gol, però sai che le percentuali non ti giocano certamente a favore. Dunque, al termine dell'anno sabbatico, il primo punto di domanda ha i lineamenti dell'esclusiva: ricominciare sì, ma dove?



L'ULTIMO BACIO - Psg in pole, occhio addirittura al Barcellona che libera Setien - e che non può raggiungere Guardiola, ormai vincolato da un'altra stagione al City -; paradossalmente, Max potrebbe ripartire esattamente dalle stesse sensazioni di 5 anni fa: dopo l'esonero al Milan, quasi si costrinse a stare in panchina, ad aspettare e tirare il fiato. La Juve gli capitò come manna dal cielo, ché quasi non ci credeva. Anche lì: era luglio, era Livorno, ed era immerso negli stessi schemi colorati dall'identica voglia di spaccare il mondo. Gli arrivò il "migliore tra i lavori possibili", dimostrò di saperlo gestire come quasi nessuno. Quasi se lo augura, oggi, quest'ultimo giorno di contratto.