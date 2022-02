Vlahovic, Dybala, Morata: possono giocare insieme? La curiosità intorno alle scelte tattiche di Allegri per la partita contro il Verona è tanta e l'allenatore bianconero ha parlato così dell'ipotesi tridente: "I tre davanti possono giocare come non possono giocare. Se giocano insieme, c'è bisogno che corrano. Il vantaggio è la qualità davanti, ma non bisogna perdere equilibrio e compattezza. Non è che va pensato di fare 6 gol a partita, l'equilibrio va tenuto. Il rischio più grande di domani? Di giocare contro una squadra che sta facendo un grande campionato e un ottimo lavoro. La Juve non ha battuto il Verona, Vlahovic ha creato un entusiasmo importante e va bene, ma rischi di fare una partita fuori giri. Va interpretata come le altre, bisogna fare bene fase offensiva e difensiva. Non è che in 10 minuti pensiamo di spaccare tutto e poi è finita. Iniziamo alle 20.45, fino alle 23 serve stare in campo. E serve avere equilibrio. La forza di una grande squadra è sempre quella di avere equilibrio"