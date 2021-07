Nel corso della conferenza stampa terminata qualche minuto fa, Massimiliano Allegri ha fatto un'analisi generale della squadra e di quello che si aspetta nella sua seconda gestione in bianconero. Mercato ma non solo, Max ha parlato di Chiellini e di Ronaldo, di Rabiot e di Dybala. Li ha nominati tutti, o quasi. C'è un solo giocatore che Max non ha mai parlato, si tratta di. Una casualità? Forse, ma forse no. Il gallese infatti è fuori dai progetti dell'allenatore, e la Juve gli sta cercando una nuova sistemazione.