"È passato uno dell’Inter e mi ha dato una pedata. Non so chi fosse, ma mi sono arrabbiato": queste le parole di Massimiliano Allegri nel post Juve-Inter, a commento dell'espulsione ricevuta. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, lo scontro sarebbe avvenuto con Mauro Cecchi, collaboratore di Simone Inzaghi. Lato Inter, però, negano l'episodio della pedata: "non si sarebbe trattato di un calcio, quanto di un contatto fortuito avvenuto tra i due. Cecchi e Allegri si sarebbero incrociati involontariamente e il tecnico juventino sarebbe successivamente inciampato".