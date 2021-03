Max Allegri? Ha il 2% di un'applicazione per cacciatori e pescatori. Incredibile, ma vero. E lo racconta Calcio&Finanza: l'ex allenatore della Juventus si occupa del progetto WildSocietyApp. Ossia una piattaforma "che consente a cacciatori e pescatori di tutto il mondo di cacciare, pescare e viaggiare come local esperti ovunque, grazie all’accesso alla community, al marketplace e alla piattaforma di prenotazioneprogettata per aiutarli a vivere avventure memorabili”. Il progetto è nato nel 2019 e quest'anno lancerà la piattaforma a tutti gli effetti. Al momento non ha registrato ricavi o costi.