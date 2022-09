A volte il gioco del "trova le differenze" è più difficile di quanto si possa pensare. Non è questo il caso. Per quanto le recenti dichiarazioni di Simonee Massimilianosiano state entrambe etichettate come il frutto di una- una con La Gazzetta dello Sport, l'altra con Il Corriere della Sera - hanno poco in comune, almeno nel tono e nel concetto di fondo che esprimono. Da una parte la, o almeno di volerlo fare con tutte le forze a disposizione, per rimettersi in carreggiata e in linea con gli obiettivi stagionali. Dall'altra la, nemmeno contro avversarie sulla carta inferiori., insomma, dalla parte rispettivamente di. Proprio così, non viceversa come ci si aspetterebbe da una società che ha sempre fatto del "vincere è l'unica cosa che conta" il suo mantra. E la "colpa", se così si può dire, è proprio del tecnico livornese, che nella sua "chiacchierata" con Marioha praticamente affossato i bianconeri, parlando apertamente di una squadra "virtuale" per le tante assenze, di giocatori in calo per ragioni anagrafiche (vedi) o destinati a fare le riserve (vedi, ma non era il capitan futuro?), così come in generale di una rosa che "sbaglia passaggi e commette troppi errori tecnici" (vedicontro il Benfica). La personalità? Manca anche quella.E Inzaghi, tornando al confronto iniziale? Nulla di tutto ciò, perchè il tecnico nerazzurro, nel momento più difficile, non ha distrutto la sua squadra, ma anzi l'ha spinta e spronata con la certezza che gli ultimi passi falsi siano stati solo incidenti di percorso, da cui ripartire per trovare la strada giusta e uscire dalle difficoltà.. Che Allegri possa imparare dal collega, per la prossima "chiacchierata".