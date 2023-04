Ne ho viste tante di eliminazioni nella storia della Juventus, poche però così brutte e senza onore come questa.In pratica la squadra bianconera non se l’è proprio giocata, a partire dall’inizio dove le scelte cervellotiche di Allegri hanno determinato da subito una squadra inoffensiva.Non sappiamo sinceramente e non comprendiamo minimamente l’idea di gara che avesse in mente il mister toscano, ma una Juve così sottomessa ed innocua, proprio non ce l’aspettavamo.Se decidi di rinunciare in partenza al tuo unico attaccante a disposizione e se poi quando capisci che devi metterlo per forza in campo per provare perlomeno a giocartela togli l’unico calciatore in rosa in grado di innescarlo con i cross è evidente che non hai le idee chiare.Allegri è in totale confusione, lo è ormai praticamente da 2 anni ovvero da quando Andrea Agnelli, con una delle peggiori decisioni dell’ultimo decennio, ha deciso di richiamarlo in panchina.Se nonostante i danni procurati alla qualità tecnica della squadra in questo biennio è ancora ben saldo sulla panchina bianconera lo deve praticamente ed esclusivamente solo ai problemi che la Juventus ha avuto, e continua ad avere, fuori dal campo.Che poi diciamolo, è stato anche bravo Allegri da un punto di vista umano a tenere compatta la squadra nonostante quanto capitato con la penalizzazione ed il conseguente ribaltone in società.Non sappiamo quale sarà il futuro che attende la Vecchia Signora dentro e fuori dal campo ma di certo continuare con Allegri ancora in panchina vorrebbe dire farsi volutamente del male.Il mister ne ha avute tante, tantissime, troppe di occasioni per smentire i detrattori ma ormai è quasi totalmente irrecuperabile.Non gli resta che l’Europa League per provare a salvare una stagione fallimentare, ancora più negativa (nettamente) di quella dello scorso anno. E non era davvero facile riuscire a fare peggio…@stefanodiscreti