Piccolo siparietto in conferenza stampa. Massimiliano Allegri, incalzato sui migliori allenatori secondo il suo gusto personale, ha risposto così: "Il più bravo di tutti? Cosa s'intende? Per me sono quelli che vincono. Ancelotti, a cui devo fare i complimenti e glieli rifaccio, ha fatto la storia del calcio italiano. Lippi, Capello, Sacchi. Gli allenatori vincenti sono questi. Carlo è l'unico che allena ancora. Due anni fa dopo Everton e Napoli era stato dato per finito. Non è così". A fine conferenza, Allegri è tornato ai microfoni e ha aggiunto: "Scusate! Ho dimenticato il Trap, è stato un mio allenatore a Cagliari... lo ricordo sempre volentieri perché è straordinario"