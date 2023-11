C'è chi, come un vigile del fuoco, si impegna a placare le fiamme dell'entusiasmo, sia per ruolo che per attitudine. La dirigenza, conin particolare, talvolta cerca di riportare l'obiettivo della Juventus al quarto posto, l'ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League. Tuttavia, il primo a mantenere i piedi per terra è Massimiliano. Dopo la partita contro l'Inter, in un divertente siparietto con Mediaset, Allegri risponde alle dichiarazioni di Rabiot sullo scudetto: "È una Juve più consapevole, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Rabiot parla di scudetto e io no? L'importante è quello che dico io: bisogna arrivare tra i primi quattro posti."