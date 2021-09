Un rapporto pronto a decollare, anche se ci vorrà un po' di tempo. La Gazzetta dello Sport in edicola riporta lo scambio verbale tradurante Spezia-Juve: "A proposito di scambi verbali con Allegri, curioso anche quello di ieri sera. Max gli ha parlato prima del cambio e qualcuno ha letto il labiale: «Sei morto?». Evidentemente sì, stanco morto. Allegri ha spiegato dopo il 90’: «Mi ha chiesto il cambio per l’indurimento a un flessore». E poco prima: «Non dovevo aspettare risposte da Chiesa e da nessuno, vedo i giocatori tutti i giorni e poi lui è rientrato da un infortunio in Nazionale»".