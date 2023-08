Nello speciale DAZN Heroes a cura di Pierluigi Pardo, Massimilianoha parlato anche di Silvio, scomparso di recente. Ecco il suo racconto: “Ero legatissimo al presidente. L’avevo sentito quindici giorni prima che se ne andasse, era sempre gentile e carino. Mi ha colpito quando se n’è andato, non riuscivo a capacitarmi. Era talmente convincente che aveva convinto tutti che sarebbe stato eterno. Auna delle prime volte mi ha detto che doveva valutare la medicina per vivere fino a 120 anni. Sembrava eterno al punto che non ci credevo quando è venuto a mancare”.