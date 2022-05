Come racconta Gazzetta, Allegri non aveva festeggiato al gol dell’1-1 ma poi era stato travolto da Morata sul 2-1 di Vlahovic. Adrenalina a mille, tanto che si era beccato il giallo per una discussione con Farris, il vice di Inzaghi. Poi è arrivato anche il rosso diretto, più o meno per lo stesso motivo: un piccolo parapiglia nato dopo il 4-2. Max ha battibeccato ancora con Farris e forse anche con Lautaro, si è spinto molto oltre la sua area tecnica, andando molto vicino alla panchina dei rivali. Rosso diretto. Allegri è tornato in campo per la premiazione con la faccia torva, poi ancora durante la festa nerazzurra per salutare Chiellini e gli arbitri.