Ai microfoni di DAZN, Allegri ha svelato il momento di Morata: "Stasera abbiamo gestito bene la palla. Dobbiamo migliorare sull’accelerazione quando la palla arriva tra le linee. Stasera Morata non era contento per il gol perché poteva farne di più. Avevamo due 2000, un 98′ un ’97: la squadra era giovincella, in questi momenti può subire pressioni. È stata una bella vittoria, purtroppo in campionato siamo in ritardo perché abbiamo perso punti".

A JTV l'allenatore ha ribadito la contentezza nel vedere Morata e Dybala arrabbiati per le palle gol mancate.