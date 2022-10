Come racconta Gazzetta, il 28 agosto 2021, Massimilianosentì suonare il primo campanello d’allarme. Max era da poco tornato sulla panchina della Juventus e allo Stadium arrivava l’Empoli neopromosso, dato da tutti come vittima sacrificale. E, invece, grazie al gol di Mancuso e alle parate di super Vicario, i toscani vinsero a Torino, aprendo la crisi bianconera. Ci vollero mesi per raddrizzare la classifica, con la Juve di Allegri che pian piano risalì sino al quarto posto, acciuffando la qualificazione in Champions, l’obiettivo minimo stagionale.