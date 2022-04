Durante la conferenza stampa pre Juventus-Venezia, a Massimiliano Allegri è stato chiesto anche un commento sul rinnovo di Jurgen Klopp con il Liverpool, fino al 2026: "Klopp lo conosco poco, ma è simpatico. Si prende poco sul serio ed è molto bravo. Complimenti per quello che ha fatto e sta facendo. Lavora in un ambiente bello come Liverpool. In Italia si tende a buttar giù gli allenatori dalla sera alla mattina, in Inghilterra c'è mentalità diversa. Stare tanto su una panchina è un vantaggio per allenatore e società, ma dipende anche dai risultati, come dimostra Klopp".