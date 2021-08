Dopo l'ultima amichevole in famiglia contro l'Under 23 di Lamberto Zauli si inizia a fare sul serio. Lo sguardo della Juve è già puntato a domenica, quando i bianconeri andranno a Udine per il debutto in campionato. Allegri studia, pensa, fa qualche ipotesi di formazione e, come sempre, è aperto anche a nuovi esperimenti.- Per l'esordio in Serie A l'allenatore dovrà fare a meno di infortunati e squalificati a centrocampo oltre a Manuel Locatelli che non è ancora pronto; ed è subito emergenza lì in mezzo. Per questo,: inserimenti, giro palla e qualche recupero in fase difensiva. Così il tecnico prova a rilanciare il classe '94 che finora non è mai riuscito ad esprimersi al meglio da quando è alla Juve.- Le migliori prestazioni però le ha fatte proprio quando in panchina c'era Allegri, che spera di rilanciarlo dandogli la fiducia che cerca.. Durante l'estate si è tolto qualche sassolino dalla scarpa tra un abbraccio e un sorriso all'Europeo, si è ripresentato a Torino da campione d'Europa pronto a diventare protagonista anche con la Juve. Ora tocca a lui, già a partire dalla sfida di Udine.