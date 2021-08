"Hanno vinto il campionato, quindi sono i favoriti. Il 21 partiamo tutti a zero punti e bisogna farne 90 per vincere". Parole e musica di, che ha indicato l'Inter come favorita alla vittoria finale per la prossima stagione. Il tecnico toscano ha infatti messo al primo posto i vecchi campioni d'Italia, nonostante le partenze di Hakimi, Lukaku e soprattutto quella di Antonio Conte, sostituito da Simone Inzaghi.