"TeoreMax - La versione di Allegri". L'allenatore della Juve si è raccontato all'ex difensore bianconero Andrea Barzagli nel corso di un'intervista su Dazn, eccone un passaggio:



CAZZEGGIO CREATIVO - "Le sfide con Pogba e Vlahovic? Sono quei momenti di divertimento, di sfida, per un rapporto diverso con un giocatore. Dopo 3 anni che non giocavo, ho organizzato una partitella tipo gabbione. Io e Padoin nella stessa squadra, ma non capivano il giochino. Poi hanno voluto i rigori, anche se avevano perso. Serve a stimolarli. Alcuni erano negati a basket? Eh, avevano le tavole al posto delle mani".