Allegri e il 'catenaccio': che show in conferenza stampa!

Allegri e la risposta sul 'catenaccio'

Passano gli anni manon cambia mai. Subito uno show, tra battute e risate, per il livornese nella sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del, un incontro con la stampa e le emittenti televisive durato circa 45 minuti in cui l'ex Juventus è stato protagonista anche di un divertente siparietto con un giornalista, che gli ha fatto notare con un sorriso come stesse evitando di rispondere a domande relative al calciomercato, proponendo una sorta di "catenaccio".La risposta di Allegri non si è fatta attendere: "Catenaccio sulle domande? No, che altrimenti dicono che lo faccio, qui giochiamo offensivi". Lo stesso giornalista ha poi insistito nel chiedere delucidazioni sul possibile modulo impiegato: "Si va con il 4-3-3?". E Max ha rilanciato la provocazione: "Dove? (ride, ndr). Intanto cerchiamo di metterne dieci, poi vediamo come li mettiamo. Speriamo di metterli bene...".