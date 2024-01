Allegri all'Inter nel 2021: il retroscena



Prima di ingaggiare Simonein sostituzione di Antonio, l'Inter era molto vicina a concludere un accordo con, che successivamente tornò alla. Questo è ormai un noto retroscena, confermato ieri da Beppe Marotta , poco prima della partita tra il Monza e la squadra nerazzurra.Dopo l'esperienza conallanell'estate del 2019, la squadra bianconera aveva considerato diversi allenatori come possibili sostituti. Tra questi c'era Simone Inzaghi, che aveva messo seriamente in discussione la leadership della Juventus da tecnico della Lazio nei precedenti anni. Anche dopo l'esonero dinel 2021, il nome di Inzaghi era nuovamente emerso come candidato alla panchina bianconera, ma la trattativa non si concretizzò mai ufficialmente, e non ci furono incontri informali tra lae il tecnico piacentino.Nel frattempo, la sera prima checomunicasse a Andreala sua decisione di tornare allanell'estate del 2021, il tecnico livornese fu avvistato a cena con Beppe Marotta. Presa la decisione di tornare alla Juve, Marotta eliminò ogni dubbio e si rivolse a Inzaghi, che già aveva strappato una promessa di prolungamento contrattuale con la Lazio.È interessante e fa sorridere il retroscena nel retroscena:aveva già manifestato la sua disponibilità aun, quando Conte aveva ipotizzato la possibilità di lasciare il club subito dopo la fine della stagione. Allegri, che ha sempre avuto un forte rapporto con Marotta, aveva ricevuto proposte sia da Torino che da Milano. Nel frattempo, la Juventus aveva sondato la possibilità di un grande ritorno: nel mirino c'era Zinedine Zidane, che aveva annunciato il suo addio al Real Madrid.Corsi e ricorsi. Ma soprattutto decisioni: hanno cambiato il corso delle successive stagioni.