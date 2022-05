"TeoreMax - La versione di Allegri". L'allenatore della Juve si è raccontato all'ex difensore bianconero Andrea Barzagli nel corso di un'intervista su Dazn, eccone un passaggio:



VLAHOVIC E I CAMPIONI - "Dusan può essere un leader a modo suo, ha un carattere leale, vuole sempre vincere, più che con le parole, diventerà un leader carismatico in campo a livello caratteriale. Ho allenato Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Ronaldinho, Robinho, Cassano, Seedorf, Pirlo e Buffon: un fuoriclasse, a parte quando si metteva in porta e non si buttava... (ridono ndr). L'unico che mi è mancato allenare è Messi. Mi emoziono ancora se penso alle annate trascorse con grandi giocatori che mi hanno insegnato e dato tanto. Con loro ho avuto anche degli scontri, ma il campione non è quello che esce dallo spogliatoio, sconsolato, e chiama il procuratore. È quello che tira fuori l'orgoglio, ti dimostra che è ancora un campione e così in campo vince le partite. Ogni tanto è bello scontrarsi. E' più facile per me allenare i grandi campioni".